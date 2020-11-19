Лига наций

Наставник сборной Англии остался недоволен итоговым местом своей команды в группе Лиги наций.

Сборная Англии разгромила Исландию в последнем туре группового этапа Лиги наций элитного дивизиона, однако этого оказалось недостаточно англичанам для того, чтобы подняться хотя бы на второе место в группе.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт остался недоволен выступлениями своей команды этой осенью и третьей итоговой позицией в своей группе Лиги наций.

"Мы создавали для себя проблемы вне поля, и у нас были далеко не лучшие игроки. Мы должны задуматься над тем, почему это произошло".

"Мы очень хорошо понимаем, что через несколько лет появятся молодые игроки, которые, как мы думаем, будут сказочным дополнением для сборной Англии на долгие годы. Для публики было здорово увидеть это, ведь эти ребята росли в окружении настоящих профессионалов", — приводит слова Саутгейта The Guardian.

Напомним, Football.ua подготовил для вас итоги группового этапа Лиги наций, в которых вы можете узнать кто вышел, кто остался, а кто понизился в классе.