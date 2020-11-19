Лига наций

Итальянская команда не знает в поражений в течение 22 матчей подряд.

В заключительном туре Лиги наций сборная Италии уверенно обыграла команду Боснии и Герцеговины, благодаря чему заняла первую строчку в своей группе и получила путевку в финальную четверку.

На данный момент подопечные Роберто Манчини идут на серии без поражений, которая продлилась до 22 поединков подряд (17 побед и 5 ничьих), включая товарищеские встречи.

Данная серия без поражений является для итальянской команды лучшей с июля 2006 года, когда она под руководством Марчелло Липпи не уступала соперникам 25 матчей кряду. Именно в том году итальянцы стали триумфаторами Чемпионата мира, одолев в финале Францию по итогам серии пенальти.

В последний раз сборная Италии проигрывала аж в сентябре 2018 года. Тогда в рамках Лиги наций "скуадра адзурра" минимально уступила в гостях Португалии.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Босния и Герцеговина — Италия вы можете на Football.ua.