Лига наций

Швейцарская сторона выступила с заявлением относительно игры против Украины.

Директор сборной Швейцрии Пьерлуиджи Тами дал комментарий относительно поединка Швейцария — Франция.

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"Мы разочарованы, и это досадно, но мы все понимаем, потому что это касается здоровья игроков. Ситуация была особенно сложной, потому что они не хотели слишком рано информировать команду об окончательной отмены, чтобы не мешать игрокам в их подготовке, пока не станет ясно, как все пойдет.

Мы всегда уважали протокол и реализовывали его с большой энергией, организованностью и усилиями. За последние несколько дней нас проверяли трижды, и все тесты были отрицательными. Мы хотели играть и сделали все для этого.

Я не чувствовал, что они всерьез пытались найти решение. Может, я ошибаюсь. Вся команда была готова к финалу. Обидно, потому что мы бы предпочли, чтобы исход игры решался по спортивному принципу и на поле. Теперь эта игра ведется на другом уровне", — цитирует Тами 20min.

Напомним, что ранее УЕФА выступил с официальным заявлением по поводу матча Швейцария — Украина.