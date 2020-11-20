Лига наций

Илья Скоропашкин дал комментарий относительно отмены матча Лиги наций.

Шестой тур Лиги наций УЕФА в дивизионе А так и не был завершен по причине отмены поединка Швейцария — Украина, который проходил в рамках квартета А4.

Поводом для жесткого решения властей кантона Люцерн, где должна была проходить данная встреча, стал очередной случай обнаружения коронавируса COVID-19 внутри коллектива Андрея Шевченко.

Последствиями возникшей ситуации стала неразбериха относительно судьбы данной встречи на всех возможных организационных уровне, а также тяжелый путь возвращения нашей национальной команды в Украину.

Вариантов для решения ситуации — множество, однако принимающая сторона настаивает на техническом поражении для сборной Украины, с чем в корне не согласны не только игроки и тренерский штаб "сине-желтых", но и авторитетные юристы. В частности, Илья Скоропашкин в интервью передаче на Youtube-канале Профутбол Digital высказал мнение относительно возможных исходов возникшего на ровном месте конфликта.

"Вы же знаете, насколько этот матч важен для обеих сторон: и для Швейцарии, и для Украины, — начал свой ответ украинский юрист — Я не берусь утверждать, что была какая-то заинтересованность со стороны швейцарской команды. Возможно, для них было бы более приоритетнее доказать свое преимущество на футбольном поле. Их команда, насколько известно, не понесла настолько серьезных потерь, как наша команда.

Возможно, диалог не состоялся из-за каких-то личностных моментов. Обычно так и происходит. Возможно, кто-то, кто проводил переговоры, не смог договориться. Тот, с кем общались, не был предрасположен для принятия каких-либо решений. В любом случае, в спорте вот такая вот категоричность ни к чему хорошему не приводит.

Я бы настаивал на том, что сборная Швейцарии должна получить техническое поражение, потому что матч не состоялся, по всей видимости, по вине именно швейцарской стороны. Наша команда была готова провести матч. Как было установлено — есть результаты тестов — те футболисты, которые были заражены коронавирусом (COVID-19 — ред.), были определены ошибочно. Тесты были ошибочны. Повторные тесты, я так понимаю, швейцарская сторона проводить отказалась.

Конечно, утверждать, что санитарный врач этого города (Люцерн — ред.) действовал неправильно не следовало бы, потому что это было его право решать — проводить этот матч, или нет. Но, для того чтобы в последующем не было подобных ситуаций, когда решением третьей стороны, в данном случае — доктора, определялись (результаты — ред.) или переносились спортивные соревнования в кабинеты, следовало бы засчитать этой команде техническое поражение.

Это нужно для того, чтобы в последующем более внимательно относились именно к этому вопросу. Для того, чтобы не манипулировали этими вопросами. Для того, чтобы соблюдался принцип спортивного мастерства, а не жеребьевка или какие-то еще манипуляции.

Были все основания для того, чтобы данный матч состоялся, и было сделано, по сути, максимум для того, чтобы он состоялся. У нас было необходимое количество футболистов, полный тренерский состав, а вторая сторона отказалась дать возможность провести этот матч, использовав свое право на это. Да, у них было право отказать в проведении этого матча.

Но в последующих ситуациях это может стать поводом для серьезных манипуляций: к нам приезжают соперники, мы проводим тесты, они получают "позитивный" результат, хотя на следующий день они получат у себя дома "отрицательный", наш главный санитарный врач категорически запрещает проводить игру, требуем срочно вызвать второй состав и игра будет завтра, команда не успевает, получает техническое поражение, и уезжает домой — все просто", — сделал заключение Скоропашкин.

Стоит отметить, что главный санитарный врач кантона Люцерн не всегда был таким принципиальным — когда у игрока локального клуба обнаружили заболевание COVID-19, он не стал переносить этот поединок.