Лига наций

Стали известны результаты жеребьевки финальной стадии турнира.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Наций. На этой стадии между собой сыграют победители четырех групп Дивизиона А.

По результатам жеребьевки сборная Испании, победитель четвертой группы элитного дивизиона турнира, встретится с командой Италии, а сборная команда Бельгии сыграет против Франции.

Полуфинальные поединки должны состояться 6 и 7 октября следующего года, а матч за третье место и финал турнира запланированы на 10 октября.

Решающие поединки Лиги Наций пройдут в Милане и Турине.

Отметим, что по результатам группового турнира Лиги Наций сборная Украины покинула элитный дивизион из-за технического поражения, которое УЕФА присудил нашей сборной после несостоявшегося матча против Швейцарии.

Ранее сообщалось, что УАФ оспорит это решение в Лозанне.