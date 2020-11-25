Лига наций

Юрий Записоцкий отреагировал на техническое поражение, присужденное сборной Украины.

Вице-президент и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий не собирается мириться с решением УЕФА.

"После получения резолюционной части решения Апелляционного комитета УЕФА Украинская ассоциация футбола заявляет о своем категорическом несогласии с ним, – цитирует Записоцкого официальный сайт УАФ. – Мы намерены оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне сразу после получения полного текста решения".

Техническое поражение со счетом 0:3 отправило сборную Украины в Лигу В Лиги наций.

Ранее решение УЕФА прокомментировал президент УАФ Андрей Павелко.