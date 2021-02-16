Лига наций

Наставник сборной Украины прокомментировал последние новости из стана национальной команды.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о предстоящем сборе национальной команды перед отборочными матчами чемпионата мира.

"Собираться будем в Киеве. Будем смотреть, будут ли переносы, потому что с такими погодными условиями надо всегда смотреть, будет ли коррекция чемпионата. Команда соберется, у нас будет очень мало времени перед тремя очень важными играми. Постараемся по максимуму дать ребятам информацию. Главное, чтобы они были в хорошем состоянии и без травм.

Очень приятно, что ребята действительно в очень тяжелой группе Лиги наций показали не только свои великолепные способности, но и характер. Сейчас мы наблюдаем и смотрим. Кто будет достоин, того и вызовем. Новый тренер Ночентини отвечает больше за молодежные сборные. Мы взяли человека, чтобы он координировал, смотрел, собирал информацию об игроках молодежных команд", — приводит слова Шевченко ТК Футбол 1/2/3.

Также украинский специалист оценил переход полузащитника Шахтера Виктора Коваленко в Аталанту во время зимнего трансферного окна.

"Для Коваленко переход в Аталанту означает многое, это новый вызов для него. Надеюсь, что у него все хорошо сложится в Аталанте. Важно, чтобы наши игроки уезжали и цеплялись, представляли сильные чемпионаты. Если он закрепится и будет играть, это будет только плюс для всего украинского футбола", — добавил Шевченко.

Напомним, что свой первый матч в 2021 году сборная Украины проведет в гостях против Франции в рамках отборочной кампании ЧМ-2022.