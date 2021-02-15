Украина

В голосовании за награду вингер Динамо обошел двух игроков Шахтера.

Сегодня, 15 февраля, в Киеве проходит церемония награждения премии Футбольные звезды Украины-2020.

Победителем главной номинации "Лучший футболист Украины" по итогам 2020 года стал вингер киевского Динамо Виктор Цыганков. В голосовании он обошел двух полузащитников Шахтера — Тараса Степаненко и Тайсона.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 20 поединков во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал три ассиста.

Ранее сообщалось, что лучшим молодым игроком был признан Забарный, лучшим легионером в Украине — Тайсон, лучшим украинским легионером — Руслан Малиновский.

Также стала известна символическая сборная УПЛ по итогам 2020 года.