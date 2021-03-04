Лига наций

Контракт с 56-летним сербом рассчитан на три года.

Бывший хавбек Марселя, Црвены Звезды и сборной Югославии Драган Стойкович стал новым главным тренером национальной команды Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Сербии.

Соглашение с 56-летним сербом рассчитано на три года, то есть до завершения отборочного этапа Евро-2024. До этого специалист работал в китайском Гуанчжоу Р&Ф.

Стойкович сменил на этой должности Любишу Тумбаковича, который покинул ее в декабре после поражения от Шотландии в стыковом матче за выход на Евро-2020.

Напомним, что в квалификации ЧМ-2022 Сербия сыграет против Португалии, Ирландии, Азербайджана и Люксембурга.

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