Контракт с 56-летним сербом рассчитан на три года.
Драган Стойкович, fss.rs
04 марта 2021, 10:15
Бывший хавбек Марселя, Црвены Звезды и сборной Югославии Драган Стойкович стал новым главным тренером национальной команды Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Сербии.
Соглашение с 56-летним сербом рассчитано на три года, то есть до завершения отборочного этапа Евро-2024. До этого специалист работал в китайском Гуанчжоу Р&Ф.
Стойкович сменил на этой должности Любишу Тумбаковича, который покинул ее в декабре после поражения от Шотландии в стыковом матче за выход на Евро-2020.
Напомним, что в квалификации ЧМ-2022 Сербия сыграет против Португалии, Ирландии, Азербайджана и Люксембурга.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.