Лига наций

Любителей футбола ожидает поединок в рамках Лиги наций.

Сборная Италии сойдется в противостоянии против национальной команды Испании в рамках полуфинального поединка Лиги наций УЕФА. Данный матч состоится в среду, 6 октября, на Джузеппе Меацца.

В прямом эфире игру покажут телеканалы Футбол 1/2. Трансляция начнется в 21:45.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Роберто Манчини.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Италия — Испания на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.