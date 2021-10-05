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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках Лиги наций.

Одним из полуфинальных противостояний в рамках Лиги наций УЕФА станет поединок между Италией и Испанией на Джузеппе Меацца.

Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Роберто Манчини.

Так, на победу Италии предлагается коэффициент 2,28, тогда как потенциальный успех Испании оценивается показателем 3,55. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,20.

Любители неожиданных и интересных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что команды вновь, как и на Евро-2020, будут определять сильнейшего в серии послематчевых пенальти. Подобный исход оценивается коэффициентом 5,40.

Напомним, что матч Италия — Испания состоится в среду, 6 октября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.