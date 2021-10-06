Стали известны стартовые составы команд для полуфинального поединка Лиги наций УЕФА, в котором сыграют Италия и Испания.
Гави, Getty Images
06 октября 2021, 20:51
В первом полуфинальном поединке Лиги наций УЕФА на поле Джузеппе Меацца сыграют сборные Италии и Испании.
Роберто Манчини решил использовать в данном матче в паре в центре обороны Бастони в паре с Бонуччи, в то время как Бернардески отправится на острие атаки.
Со стороны Луиса Энрике можем наблюдать выхода Маркос Алонсо на левый фланг обороны, а также дебют 17-летнего Гави, который сыграет в полузащите. В атаке "Фурии роха" можем также наблюдать выход Оярсабаля с первых минут.
Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Бастони, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Бернардески, Инсинье.
Запасные: Сиригу, Мерет, Кьеллини, Калабрия, Локателли, Пеллегрини, Распадори, Берарди, Димарко, Ачерби, Кристанте, Кин.
Запасные: де Хеа, Санчес, Мартинес, Хиль, Пино, Роберто, Гарсия, Регилон, Порро, Родри, Форнальс, Мерино.
Испания: Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Алонсо — Коке, Бускетс, Гави — Сарабия, Ф. Торрес, Оярсабаль.
Матч Италия — Испания начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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