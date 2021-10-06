Лига наций

Стали известны стартовые составы команд для полуфинального поединка Лиги наций УЕФА, в котором сыграют Италия и Испания.

В первом полуфинальном поединке Лиги наций УЕФА на поле Джузеппе Меацца сыграют сборные Италии и Испании.

Роберто Манчини решил использовать в данном матче в паре в центре обороны Бастони в паре с Бонуччи, в то время как Бернардески отправится на острие атаки.

Со стороны Луиса Энрике можем наблюдать выхода Маркос Алонсо на левый фланг обороны, а также дебют 17-летнего Гави, который сыграет в полузащите. В атаке "Фурии роха" можем также наблюдать выход Оярсабаля с первых минут.

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Бастони, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Бернардески, Инсинье.

Запасные: Сиригу, Мерет, Кьеллини, Калабрия, Локателли, Пеллегрини, Распадори, Берарди, Димарко, Ачерби, Кристанте, Кин.



Испания: Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Алонсо — Коке, Бускетс, Гави — Сарабия, Ф. Торрес, Оярсабаль.