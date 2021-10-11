Лига наций

Французская команда вошла в историю.

Сборная Франции в рамках финального поединка Лиги наций играла против Испании и добилась волевой победы.

Французы стали первой национальной командой, которая смогла выиграть три турнира — чемпионат мира, чемпионат Европы и Лигу наций.

Сборная Франции — вторая команда, которая смогла выиграть Лигу наций. Первой стала Португалия, но активе подопечных Сантуша нет победы на чемпионате мира.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Франции против Испании.