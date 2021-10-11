Лига наций

Главный тренер испанцев дал комментарий после матча.

Сборная Испании в рамках финального матча Лиги наций уступила сборной Франции, ведя по ходу матча.

Главный тренер испанцев Луис Энрике дал комментарий после матча с Францией.

"Независимо от силы оппонента и от ситуации мы стремимся играть по-своему, смело атакуя и нацеливаясь на победу. Так что сегодня можно говорить не столько о горечи поражения, а, скорее, об оттенке грусти, поскольку соперничали мы очень хорошо.

Мне просто хотелось подарить нашим болельщикам, которые были великолепны, то, что стоит по-настоящему отпраздновать этим вечером.

Мы точно горды признанием Бускетса игроком турнира, хоть и не удалось завоевать главный трофей. Мы защищались против одной из сильнейших атакующих линий, возможно, даже самой лучшей в мире. Было тяжело, но справлялись мы очень-очень хорошо", — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Франции против Испании.