Лига наций

Нападающий дал комментарий после матча.

Сборная Франции в рамках финального поединка Лиги наций играла против Испании и добилась волевой победы.

Карим Бензема остался доволен тем, что ему удалось выиграть титул со сборной Франции.

"Это был сказочный вечер как с личной, так и с командной точки зрения. Мне по-настоящему хотелось завоевать какой-нибудь титул в составе сборной Франции. Было нелегко, и мы продемонстрировали силу характера этой команды. Мы никогда не сдаемся.

Это отметина великих команд — ни в коем случае не паниковать и быть терпеливыми. Нам удалось дважды забить. Собираемся извлечь из этого максимум пользы, подготовиться к чемпионату мира,.. поехать и выиграть его!", — приводит слова Бензема официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Франции против Испании.