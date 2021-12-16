Лига наций

Представляем вашему вниманию видео онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги наций-2022/23.

Жеребьевка третьего в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА состоится 16 декабря в 18:30, а местом ее проведения традиционно станет штаб-квартира Союза европейских футбольных ассоциаций в Ньоне.

Сборная Украины по итогам прошлого сезона этого турнира покинула элитный дивизион из-за техничного поражения, которое ей просудили в последнем туре против Швейцарии из-за выявленных случаев коронавируса.

Тогда главный врач кантона Люцерн запретил проводить матч, что стоило "желто-синим" понижения до дивизиона B. Теперь они узнают своих будущих соперников в Лиге наций, за жеребьевкой которой в прямом эфире мы сможете следить как с помощью видео онлайн-трансляции, так и текстового онлайна.

Вашему вниманию состав участников жеребьевки:

Лига A

Корзина 1: Франция, Бельгия, Италия, Испания

Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия

Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия

Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия

Лига B

Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения

Лига C

Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия

Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония

Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово

Корзина 4: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Гибралтар, Фарерские острова

Лига D

Корзина 1: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Лихтенштейн, Мальта

Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра

Освежить в памяти регламент турнира вы можете по данной ссылкой.