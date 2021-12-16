Лига наций

Команда Петракова встретится с Шотландией, Арменией и Ирландией.

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций, которая располагается в Ньоне, состоялась жеребьевка третьего в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА.

По ее итогам сборная Украины узнала своих соперников по групповому этапу дивизиона B, куда "желто-синие" вылетели из-за техничного поражения в последнем туре матча прошлого розыгрыша Лиги наций против Швейцарии из-за выявленных случаев коронавируса.

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В Лиге наций-2022/23 подопечным Александра Петракова предстоит встретиться с Шотландией, Ирландией и Арменией, которых жребий также определил в первую группу группу.d

Напомним, всего в Лиге наций примут участие сборные всех 55 ассоциаций. Они будут распределены по четырем лигам. В каждой из первых трех лиг будет по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы по четыре команды. Оставшиеся семь сформируют две группы для лиги D.

Групповая стадия турнира пройдет в июне и сентябре 2022 года. Из-за проведения зимнего ЧМ-2022 четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне. Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая запланирована на июнь 2023 года.

Перед Украиной, в свою очередь, будет стоять задача вернуться в элиту после обидного вылета от туда не по спортивному принципу.