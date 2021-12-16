Лига наций

Вашему вниманию результаты жеребьевки турнира среди национальных сборных.

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций, которая располагается в Ньоне, состоялась жеребьевка третьего в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА.

По ее итогам все национальные сборные, включая сборную Украины, узнали соперников, с которыми им предстоит встретиться в групповом этапе турнира.

Результаты жеребьевки:

Напомним, всего в Лиге наций примут участие сборные всех 55 ассоциаций. Они будут распределены по четырем лигам. В каждой из первых трех лиг будет по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы по четыре команды. Оставшиеся семь сформируют две группы для лиги D.

Групповая стадия турнира пройдет в июне и сентябре 2022 года. Из-за проведения зимнего ЧМ-2022 четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне. Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая запланирована на июнь 2023 года.