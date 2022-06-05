Лига наций

Керманич Італії висловився щодо пошкодження ключового голкіпера своєї команди.

У рамках поєдинку елітного дивізіону нового розіграшу Ліги націй збірна Італії розійшлася миром із Німеччиною.

Головний тренер італійської команди Роберто Манчіні оригінальним чином висловився про невелике пошкодження голкіпера своєї команди Джанлуїджі Доннарумми.

"У Доннарумми є проблеми з пальцем. Але в нього є ще інші дев'ять пальців, тому він може продовжувати грати ними", — цитує слова Манчіні журналіст Крістіан Фальк.

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