Лига наций

Норвезький форвард відповів найкращим чином — забитим голом.

Учора, 5 червня, відбувся поєдинок Ліги націй, у якому збірна Норвегії в гостях обіграла Швецію з рахунком 2:1.

У цій зустрічі стався конфлікт між шведським захисником Олександром Мілошевічем та норвезьким нападником Ерлінгом Голандом, який забив два м'ячі, забезпечивши перемогу своїй команді.

"По-перше, він назвав мене повією, але я можу з упевненістю сказати, що це не так. По-друге, він сказав, що зламає мені ноги, а за півтори хвилини я забив. Це було класно", — наводить слова Голанда TV2.

Alexander Milošević talks the talk, Erling Braut Haaland walks the walk 🇸🇪🇳🇴⚽️ pic.twitter.com/oBVssVGWNy — Even Ranheim Karpuz (@EvenKarpuz1) June 5, 2022

"Я не сказав би такого. Досить грубо з його боку говорити таке, тому що я не говорю норвезькою, а він не каже шведською, тому я не знаю, як нам спілкуватися. Я не говорю англійською на полі, і я не говорив такого", — додав Мілошевіч.

Після двох турів Норвегія набрала 6 очок та лідирує у квартеті 4 дивізіони B – у Сербії та Швеції по 3 бали.