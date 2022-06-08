Лига наций

Україна понесла кадрові втрати перед матчем проти Ірландії.

Збірна України вже зовсім скоро проведе свій перший матч у третьому в історії розіграші Ліги націй УЄФА, зігравши в гостях в Ірландії.

Ірландія — Україна. Напередодні

Як повідомляє прес-служба УАФ, під час останнього вечірнього тренувального заняття долучитися до команди не змогли голкіпер Георгій Бущан, у якого діагностували ушкодження зв’язок гомілковостопного суглоба, а також півзахисник Тарас Степаненко, який отримав забій фаланги мізинця ступні.

Не був присутній на футбольному полі й захисник Едуард Соболь, який напередодні відчув легке нездужання. Доля його участі в матчі залишається невідомою.

Нагадаємо, що головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков напередодні анонсував експериментальний склад своєї команди на прийдешню гру.

Матч Ірландія — Україна відбудеться 8 червня, о 21:45 за київським часом.