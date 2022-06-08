Лига наций

Команди визначились із ігровими комплектами на майбутню зустріч.

В першому турі Ліги націй-2022/23 збірна України на виїзді зустрінеться із національною командою Ірландії.

Команди визначились із комплектами форми, в яких зіграють у майбутньому матчі. Так, Україна вийде на поле в жовтих кольорах.

Що стосується суперників, то Ірландія також вдягне свої традиційні, зелені кольори.

Матч Ірландія — Україна відбудеться 8 червня, о 21:45 за київським часом. Football.ua проведе онлайн трансляцію цієї зустрічі.

Раніше стала відома заявка нашої команди на матч проти ірландців.