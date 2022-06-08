Лига наций

Тренерський штаб оприлюднив остаточний перелік гравців на зустріч.

Збірна України дебютує в третьому в історії розіграші Ліги націй УЄФА матчем у Дубліні проти Ірландії в рамках ліги B.

Ірландія — Україна. Напередодні

Тренерський штаб "синьо-жовтих" напередодні звітної зустрічі оголосив перелік виконавців, яких глядачі матимуть можливість побачити на футбольному полі.

Заявка збірної України:

Голкіпери: 1. Андрій Лунін, 12. Андрій Пятов, 23. Дмитро Різник;

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Денис Попов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Валерій Бондар, 19. Тарас Качараба, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко;

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Данило Ігнатенко, 7. Олександр Піхальонок, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 14. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков;

Нападники: 9. Данило Сікан, 11. Артем Довбик, 20. Олександр Зубков.

Матч Ірландія — Україна відбудеться 8 червня, о 21:45 за київським часом.