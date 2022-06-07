Лига наций

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу національної збірної України.

У стартовому матчі нового розіграшу Ліги націй збірна України у гостьовому протистоянні зустрінеться із національною комадою Ірландії.

Для підопічних Олександра Петракова це буде перша гра у турнірі, тоді як Ірландія вже встигла провести одну гру проти Вірменії, у якій поступилася з рахунком 0:1.

Ірландія — Україна: де дивитися матч Ліги націй

Матч між Ірландією та Україною відбудеться у середу, 8 червня, на стадіоні Авіва у Дубліні. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом. У цьому матеріалі буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Також варто нагадати, що після завершення поєдинку Ірландія — Україна на нашому сайті буде доступне відео найкращих моментів протистояння.

Якщо говорити про особисті зустрічі, то між собою Ірландія та Україна ніколи не зустрічалися, то це буде дебютна гра.