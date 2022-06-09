Лига наций

Керманич прокоментував поразку від України.

Збірна України напередодні в непростому протистоянні на чужому полі зуміла здолати Ірландію (1:0).

Ірландія — Україна 0:1 Відео гола та огляд матчу

Головний тренер "зеленої армії" Стівен Кенні після фінального свистка поділився враженнями від побаченого в звітній вечір.

"Я казав після матчу з Вірменією, що моя команда не заслуговувала на поразку. Те саме я готовий сказати й зараз. Ми непогано почали й притиснули суперника в перші 20 хвилин зустрічі. Але потім гра вирівнялась.

Ми мали можливості, аби забити, але не використали їх. А суперник, навпаки, дуже добре скористався своїм шансом.

Україна має чудову команду, а її молоді футболісти сьогодні продемонстрували клас та жагу до боротьби, які нічим не відрізнялися від тих, що показали більш досвідчені гравці в зустрічі із Шотландією.

Але повторюся — на мою думку, сьогоднішня гра була рівною", — заявив ірландський фахівець.

У наступному турі Ірландія зіграє вдома проти Шотландії.