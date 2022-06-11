Лига наций

Одному з гравців довелося негайно робити операцію на голові.

Автобус, який перевозив делегацію збірної Болгарії, потрапив у серйозну аварію у Тбілісі. Про це повідомляє прес-служба Болгарської футбольної спілки.

ДТП сталося, коли національна команда їхала з аеропорту в готель двома автобусами. Один з водіїв автобусів не впорався з керуванням, що й спричинило аварію.

Внаслідок аварії серйозно постраждав півзахисник Ботєва Тодор Недєлєв, в очі якому потрапили уламки скла. Футболіста було госпіталізовано та прооперовано. Повідомляється, що його життю нічого не загрожує. Інші футболісти та члени команди в порядку.

Нагадаємо, вже завтра, 12 червня, має відбутися матч четвертого туру Ліги націй між Грузією та Болгарією. Зустріч має відбутися на стадіоні Динамо-Арена — Борис Пайчадзе у Тбілісі (Грузія).