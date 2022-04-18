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Український захисник утретє став чемпіоном у Болгарії.

Лудогорець у поєдинку 27 туру чемпіонату Болгарії впевнено обіграв Славію з рахунком 4:1.

У цій зустрічі український захисник Ігор Пластун участі не брав, але за його допомогою в решті матчів Лудогорець достроково завоював чемпіонський титул.

Таким чином 31-річний українець став чемпіоном Болгарії втретє за свою кар'єру. Раніше він брав золоті медалі у 2017 та 2018 роках.

Цього сезону Пластун зіграв у 37 матчах у всіх турнірах, у яких забив один м'яч і віддав дві результативні передачі.

Лудогорець завоював чемпіонський титул у Болгарії у 11 разів.