Лига наций

Захисник "синьо-жовтих" допоміг своїй команді здолати збірну Вірменії.

У рамках третього туру Ліги націй збірна України зуміла здолати Вірменію (3:0).

У цьому матчі голом відзначився Олександр Караваєв, вразивши ворота суперника на 76-й хвилині гри, зробивши рахунок 2:0 на користь України.

Це означає, що 30-річний футболіст забив перший м'яч за "синьо-жовтих" в офіційних матчах.

Раніше Караваєв забивав у травні 2018 року у товариському матчі проти збірної Японії (2:1).

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Україна – Вірменія.