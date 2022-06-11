Лига наций

Головний тренер збірної України про матч проти Вірменії

Збірна України у матчі третього туру Ліги націй здобула перемогу над Вірменією (3:0).

Головний тренер національної команди Олександр Петраков прокоментував перемогу своєї команди.

"І тренеру, й футболістам завжди добре грати, коли є вболівальники. Коли їх немає — це погано. Сьогодні атмосфера була просто чудова, ми неначе грали в Україні. Було правильним рішення погодитися грати в Лодзі, адже прийшов повний стадіон, наші співвітчизники. Люди раділи, я бачив їхні обличчя, вони дякують. Усі хочуть додому, щоб закінчилася війна. Ми для цього й працюємо, щоб вони раділи. Дякуємо нашим українцям, які підтримали нас. І в Україні всі дивилися гру по телевізору, всі горді за нашу країну. У нас іде війна… Це багато що значить для нас і для мене особисто.

У Ярмоленка була температура. Він сказав, що може зіграти, якщо потрібно, але я йому заборонив, тому що він нам ще потрібен. це пов’язано з погодою в Уельсі — дощ, вітер, дуже холодно було. Хлопці не одразу захворіли, а через кілька днів. Ярмоленко вчора тренувався, все було добре, а увечері подзвонив, сказав, що йому погано, ставили крапельницю. У Сироти була температура 40 після перельоту з Ірландії. Думаю, що це застуда. Усе добре, ситуація контрольована.

Його ставить на цю позицію Хосеп Гвардіола. Усе хороше треба продовжувати. Я дав перепочити Миколенку, тож попросив Сашка допомогти команді. У нас усе добре, є контакт. У збірній футболісти повинні вміти грати на двох—трьох позиціях. Не буду говорити, де Зінченко зіграє наступного разу, щоб ірландці не знали.

Перед грою підійшов головний тренер Вірменії з перекладачем, побажав всього найкращого, щоб швидше закінчилась війна. Хлопці підійшли після гри, подякували. Все добре. Війна – це наша війна. Тому люди навколо десь втомлюються від України. Ми повинні самі собі допомагати. Тільки ми самі можемо все зробити. Війну закінчити, відбудовувати державу, а світ буде допомагати", -сказав Петраков у післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що Україна після трьох турів очолила групу Ліги націй.