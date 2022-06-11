Лига наций

Команда Олександра Петракова здобула дві перемоги у двох стартових матчах турніру.

Збірна України у матчі третього туру Ліги націй здобула перемогу над Вірменією (3:0).

Перемогу команді Олександра Петракова принесли забиті м'ячі у виконанні Руслана Маліновського, Олександра Караваєва та Віталія Миколенка.

Нагадаємо, у першій грі нового розіграшу турніру "синьо-жовті" мінімально обіграли Ірландію з рахунком 1:0.

Таким чином, Україна після трьох турів, у яких зіграла два матчі, очолила групу В1 Ліги націй, набравши шість очок. Позаду йде Шотландія, у якої одна гра та три очки. Вірменія посідає третє місце з трьома балами після трьох ігор, а Ірландія має нуль очок після двох ігор.

Зазначимо, що сьогодні відбудеться матч Ірландія – Шотландія. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Вірменія.