Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліги націй.

Збірна Ірландії в рамках поєдинку третього туру групового етапу Ліги націй приймала на своєму полі Шотландію та набрала три очки.

Господарі відправили у ворота суперника три м'ячі без відповіді і повернулися в боротьбу за високі місця в групі.

Огляд матчу:

Ірландія – Шотландія 3:0

Голи: Браун, 20, Перротт, 28, Обафемі, 51.

Ірландія: Келлехер, Даффі, Іган, Коллінз, Макклейн, Браун, Каллен, Моламбі (Хендрік, 84), Найт (Хуріхейн, 72), Обафемі (Хоган, 56), Перротт (Робінсон, 85).

Шотландія: Гордон, Ралстон, Хенлі, Маккенна (Суттар, 74), Хєндрі (Гілмор, 46), Робертсон, Макгрегор, Макгінн (Армстронг, 59), Крісті (Браун, 59), Мактоміні, Адамс (Стюарт, 59).

Попередження: Даффі, Робінсон — Крісті.