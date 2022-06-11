Лига наций

Ірландці відправили три м'ячі у ворота шотландців.

Відбувся матч третього туру Ліги націй у групі В1, де виступає збірна України. У цьому протистоянні збірна Ірландії на своєму полі здобула впевнену перемогу над Шотландією з рахунком 3:0.

Перемогу команді Стівена Кенні принесли забиті м'ячі у виконанні Алана Брауна, Троя Перротта та Майкла Обафемі.

Після трьох матчів Ірландія набрала три очки і піднялася на друге місце у групі В1, слідом за Україною, яка має шість балів. У Шотландії три очки після двох ігор, а у Вірменії ті ж три пункти після трьох зустрічей.

Нагадаємо, сьогодні Україна впевнено обіграла Вірменію (3:0) після перемоги у стартовій грі над Ірландією (1:0).

Ірландія – Шотландія 3:0

Голи: Браун, 20, Перротт, 28, Обафемі, 51.

Ірландія: Келлехер, Даффі, Іган, Коллінз, Макклейн, Браун, Каллен, Моламбі (Хендрік, 84), Найт (Хуріхейн, 72), Обафемі (Хоган, 56), Перротт (Робінсон, 85).

Шотландія: Гордон, Ралстон, Хенлі, Маккенна (Суттар, 74), Хєндрі (Гілмор, 46), Робертсон, Макгрегор, Макгінн (Армстронг, 59), Крісті (Браун, 59), Мактоміні, Адамс (Стюарт, 59).

Попередження: Даффі, Робінсон — Крісті.