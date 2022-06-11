Лига наций

Завершились зустрічі Ліги націй.

Збірна Польщі у рамках поєдинку третього туру групового етапу Ліги націй вирушила у гості до Нідерландів.

Поляки змогли отримати перевагу у два м'ячі, проте потім нідерландці відновили паритет на початку другої половини гри.

Нідерланди — Польща 2:2

Голи: Классен, 51, Думфріс, 54 — Кеш, 18, Зеліньські, 49

Нідерланди: Флеккен – Думфріс, де Врей, Аке, Тімбер (Тезе, 65), Блінд – Классен (Гакпо, 65), де Йонг, Бергейс (Копмейнерс, 65) – Депай, Бергвейн (Вегорст, 77).

Польща: Скорупські – Берешинськи, Беднарек, Ківер, Залевські – Крихов'як, Зеліньські, Франківськи (Глік, 84) – Гуральські (Журковські, 58), Кеш, Піонтек.

Збірна Німеччини, у свою чергу, грала на виїзді проти Угорщини. Угорці відкрили рахунок уже на шостій хвилині, але невдовзі німці відновили паритет.

Угорщина – Німеччина 1:1

Гол: Надь, 6 — Хофманн, 9

Угорщина: Гулачі — Фіола, Орбан, Ланг, Салаї — Надь (Нього, 70), Шаллаї (Газдаг, 76), Надь — Собослаї, Салаї (Адам, 69), Стайлз (Вічеї, 87).

Німеччина: Нойєр – Зюле, Керер, Шлоттербек, Раум – Хофманн (Нмеча, 85), Горетцька (Гюндоган, 69), Кімміх – Хавертц (Адейемі, 85), Мусіала (Брандт, 78), Вернер (Мюллер, 78).

Уельс — Бельгія 1:1

Голи: Джонсон, 87 — Тілеманс, 51

Румунія — Фінляндія 1:0

Гол: Банчу, 30

Чорногорія — Боснія та Герцеговина 1:1

Голи: Марушич, 77 — Менало, 62

Люксембург - Туреччина 0:2

Голи: Чалханоглу, 37, Дурсун, 76