Ліга націй

Лігу націй скоротять до трьох дивізіонів, а кваліфікація на чемпіонати Європи отримає дворівневу систему, що буде схожа на поточний формат єврокубків.

УЄФА офіційно затвердив новий формат чоловічих турнірів для національних збірних, який почне діяти після Євро-2028. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Виконавчого комітету організації в Стамбулі.

Починаючи з сезону-2028/29, Ліга націй УЄФА зазнає серйозних змін. Замість нинішньої системи з чотирма лігами турнір буде складатися з трьох дивізіонів по 18 команд у кожному.

Кожна ліга матиме три групи по шість збірних (оскільки всього збірних — 55, то одна з груп останнього дивізіону буде з 7 учасників).



Під час жеребкування команди в кожній лізі будуть поділені на три кошики. Всі збірні проводитимуть шість матчів проти п'яти різних суперників: по матчу вдома і на виїзді проти різних суперників з інших кошиків, і два матчі (вдома і на виїзді) проти суперника зі свого кошика.

НАПРИКЛАД

Якшо Україна умовно в третьому кошику, нам випадає група:



Англія — 1 кошик

Іспанія — 1 кошик

Польща — 2 кошик

Бельгія — 2 кошик

Україна — 3 кошик

Сербія — 3 кошик

За такого сценарію календар в України буде наступний:

Сербія

Польща

Англія

Сербія

Іспанія

Бельгія

Також оновиться система європейської кваліфікації. Вона буде поділена на два рівні. До Ліги 1 увійдуть 36 команд із дивізіонів A та B Ліги націй, а до Ліги 2 — інші збірні.

У Лізі 1 команди розділять на три групи по 12 учасників. Збірні проведуть по шість матчів проти різних суперників за аналогією з сучасним форматом єврокубків. Найкращі команди напряму виходитимуть до фінальної частини турніру, а решта путівок розігруватиметься через систему плейоф.

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що новий формат допоможе покращити конкурентний баланс та зменшити кількість матчів без турнірного значення.

"Нові формати покращать конкурентний баланс, зменшать кількість "мертвих" матчів та зроблять турніри більш динамічними й привабливими для вболівальників без збільшення кількості дат у міжнародному календарі", — зазначив Чеферін.

Повна презентація майбутніх змін у турнірах національних збірних доступна за цим посиланням.