Ліга націй

Матчі відбудуться на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві.

Виконавчий комітет УАФ затвердив місце проведення домашніх матчів збірної України в рамках третього та четвертого турів Ліги націй у сезоні-2026/27. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Матчі команди Андреа Мальдери проти Північної Ірландії та Угорщини відбудуться поблизу Братислави на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві.

Нагадаємо, матч проти Північної Ірландії пройде 2 жовтня, а зустріч із Угорщиною запланована на 5 жовтня. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за Києвом.

Зазначимо, що на цьому стадіоні Україна вже виступала у рамках відбору Євро-2024 – це був поєдинок проти Мальти (1:0). Арена вміщує 19 тисяч вболівальників і є другою за місткістю у Словаччині.

Свій перший матч у новому розіграші Ліги націй Україна проведе проти Угорщини – 25 вересня, о 21:45. Потім буде зустріч із Грузією — 28 вересня о 19:00.