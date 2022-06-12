Лига наций

Український голкіпер попрощався зі своїм співвітчизником, який провів останній матч за збірну України.

В рамках Ліги націй дивізіону В національна збірна України здобула розгромну перемогу над Вірменією. Цей матч став останнім для голкіпера Андрія Пятова у футболці "жовто-синіх".

Інший воротар збірної України Андрій Лунін опублікував прощальний пост, адресований 37-річному Пятову.

"Легенда 💙💛. Дякую тобі за все, за допомогу, за поради та підтримку. Ще дивився по телевізору за твоєю грою, а зараз щасливий, що знайомий з тобою та мав змогу працювати разом. Успіху на новому етапі твого життя", — написав Лунін в Instagram.



Нагадаємо, що у своєму останньому матчі Андрій П'ятов побив рекорд Олександра Шовковського за кількістю "сухих" матчів за збірну України.