Лига наций

Нападник збірної України прокоментував підсумок гри проти Вірменії.

Збірна України напередодні здобула впевнену перемогу над Вірменією в рамках третього туру Ліги націй УЄФА (3:0).

Україна — Вірменія 3:0 Відео голів та огляд матчу

"Очікували на те, що суперники будуть глибоко оборонятись, що буде дуже мало вільних зон. Були до цього готові. Зрештою, у другому таймі знайшли свої моменти й забили м’ячі.

Розуміли, що потрібно забити швидкий гол у другому таймі, після чого б гра відкрилась. У підсумку — 3:0, тому всі щасливі.

Довгоочікуваний гол Маліновського? Я думаю, що це не його робота — забивати голи. Він має асистувати та диктувати гру в центрі поля. Гадаю, що він провів хороший матч, один із лідерів збірної. Вітаю його з забитим м’ячем.

У вівторок чекаємо на складний матч. Ірландці дуже міцні. Багато хто з них виступає в Чемпіоншипі.

Щодо третього голу у виконанні Миколенка, то він рогатий трошки, не знав як його відсвяткувати. Бачив, що від його ноги залетіло в ворота, тому так, можу привітати його з голом.

Проти таких команд, як Вірменія, потрібно просто терпіння. Ми знали, що буде складно, тому здобули той результат, до якого прагнули", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що наступний матч збірна України зіграє в Лодзі проти Ірландії.