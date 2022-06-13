Лига наций

Третій матч команди Олександра Петракова у Лізі націй пройде завтра, 14 червня.

Завтра, 14 червня, відбудеться поєдинок Ліги націй між збірними України та Ірландії. Гра пройде у Лодзі (Польща).

Головним арбітром матчу буде Алі Палабійік із Туреччини. Допомагатимуть йому його співвітчизники — Шеркан Олгюнкан та Джейхун Сесігюзел. Резервним рефері призначений Гюсеїн Гечек.

За системою ВАР слідкуватиме Метт Калкаван, а його асистентом буде Абдулла Езкара.

Зазначимо, що у 2016 році Палабійік обслуговував матч Ліги Європи між Брагою та Шахтарем, який закінчився перемогою "гірників" з рахунком 4:2.

Нагадаємо, матч Україна – Ірландія відбудеться 13 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.