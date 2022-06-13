Украина

Біля Ужгорода зіграли благодійну зустріч, метою якої було збирання коштів для захисників України.

На домашньому стадіоні закарпатського Минаю в Ужгороді було зіграно благодійний матч між легендами футболу та зірками футболу.

Матч закінчився із надрезультативним рахунком 9:9. Також було проведено серію післяматчевих пенальті, в якій перемогла команда зірок.

Усі кошти з продажу квитків, лотів аукціону та віртуальних тикетів будуть передані на потреби ЗСУ.

Збірна Легенд – Збірна Зірок 9:9

Збірна Легенд: Євген Селезньов, Василь Кобін, Тарас Михалик, Михайло Кополовець, Юрій Максимов, Олексій Полянський, Валентин Слюсар, Олег Допілка, Матвій Бобаль, Едуард Цихмейструк, Мирон Маркевич, Владислав Мікуляк та інші. Тренер: Олександр Заваров.

Збірна Зірок: Олександр Педан, Tamerlan, дует TVORCHI, блогер Мурафа, Олександр Денисов, журналіст Мирослав Небесник, стендапер Роман Щербан, креативний продюсер та ведучий "Просто Футболу" Podcast Фелікс Ардельянов, засновник та автор Брутального Футболу Василь Максимів, актор та співзасновник, керівник "Хлопці із Закарпаття" Олександр Олень, режисер фільму "Мої думки тихі" Антоніо Лукіч, ведучий Олександр Свергун. Тренер: Йожеф Сабо.

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