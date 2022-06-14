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Данія – Австрія, getty images
14 червня 2022, 10:12
Збірна Данії без проблем на своєму полі обіграла Австрію в рамках поєдинку четвертого туру Ліги націй.
Данці відкрили рахунок у середині першої половини гри зусиллями Вінда, а вже незабаром подвоїли перевагу.
Огляд матчу:
Данія – Австрія 2:0
Голи: Вінд, 21, Ольсен, 37
Данія: Шмейхель, Крістенсен, Бойлесен, А. Крістенсен, Андерсен (Нельссон, 63), Меле (Ларсен, 49), Хейб'єрг, Йенсен (Еріксен, 76), Корнеліус (Брейтуейт, 46), Вінд, Ольсен (Біллінг, 46).
Австрія: Лінднер, Тріммель, Траунер, Данзо, Віммер (Онісиво, 46), Лазаро (Лайнер, 46), Забітцер, Шлагер (Лаймер, 46), Зайвальд, Вайман (Грегорич, 65), Калайджич (Арнаутович, 66).
Попередження: Вінд (26), Віммер (42), Данзо (52).