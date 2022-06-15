Лига наций

Закінчились деякі ігри у лігах.

У рамках четвертого туру Ліги націй у лігах В, С і D закінчились шість поєдинків.

Боснія і Герцеговина вдома виявилась сильнішою за Фінляндію. Команди по два рази забили у першому таймі, але господарі дотисли у другому.

Боснія і Герцеговина — Фінляндія 3:2

Голи: Пьяніч, 5, Джеко, 29, 58 — Пуккі, 10, Каллман, 18

Чорногорія на виїзді не залишила шансів Румунії — 0:3. Героєм поєдинку став нападник Стефан Мугоша, який оформив хет-трик.

Румунія - Чорногорія 0:3

Голи: Мгоша, 42, 56, 63

Люксембург вдома приймав Фарерські острови. Господарі були фаворитами перед грою і почали доводити це з перших хвилин.

На 12 пенальті зумів реалізувати Жерсон Родрігес. Крістофер Мартіс згодом забив другий гол господарів. Але все змінилося на 57 та 59 хвилинах, коли дубль оформив Бьярталід.

Люксембург - Фарерські острови 2:2

Голи: Родрігес, 12, Мартінс, 49 - Бьярталід, 57, 59

Туреччина, прогнозовано, переграла Литву з рахунком 2:0.

На 37 Айхан вивів свою команду вперед. По перерві Чалханоглу подвоїв перевагу Туреччини. Його гол став останнім у грі.

Туреччина - Литва, 2:0

Голи: Айхан, 37, Чалханоглу, 54

Молдова виявилась сильнішою за Андорру (2:1).

Каймаков та Ніколаеску забивали за команду господарів. У гостей автором єдиного взяття воріт став Вієйра.

Молдова - Андорра 2:1

Голи: Каймаков, 26, Ніколаеску, 50 - Вієйра, 45+4

У заключному поєдинку дня збірна Латвії у гостях переграла Ліхтенштейн (0:2).

Автором двох голів гостьової команди став Гутковскіс. Спочатку він забив на 20 хвилині, а другий м'яч влетів у сітку через вісім хвилин після першого.

Ліхтенштейн — Латвія 0:2

Голи: Гутковскіс, 20, 28