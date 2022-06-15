Лига наций

Керманич підбив підсумки протистояння проти України.

Збірна Ірландії в рамках четвертого туру Ліги націй УЄФА не втримала перемогу над Україною в польському місті Лодзь (1:1).

Україна — Ірландія 1:1 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "зеленої армії" Стівен Кенні після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Україна — дуже гарна команда. Я бачив, як українці готувалися. Високий рівень. Але ми їдемо розчарованими, тому що не здобули перемоги, на яку заслуговували.

Ми добре грали, перекривали зони, комбінували. Україна забила гол, якого не мало бути. У нас були моменти, ми тримали гру у своїх руках, тому, повторюся, ми їдемо додому дуже незадоволеними результатом.

Та, попри це, я хотів би віддати шану збірній України, яка, незважаючи на те, що в них удома йде війна, посідає перше місце в нашій групі", — заявив ірландський фахівець.

У наступному турі Ірландія зіграє в гостях у Шотландії.