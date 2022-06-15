Втім, кращим гравцем матчу став захисник суперників.
михайло мудрик, getty images
15 червня 2022, 10:20
У четвертому турі Ліги націй збірна України у польському Лодзі не зуміла переграти Ірландію (1:1).
Атакувальний півзахісник "жовто-синіх" Михайло Мудрик став найкращим футболістом у складі команди Петракова, отримавши оцінку 7.3 від авторитетного статистичного порталу WhoScored.
На 0.1 бала менше отримав автор голу у складі збірної України Артем Довбик.
Найкращим ж гравцем матчу за оцінкою порталу став центрбек суперників Нейтан Коллінз, який відзначився забитим м'ячем у наші ворота — 8.6 балів.
Відзначимо, що на Football.ua є відео голів та огляд матчу Україна — Ірландія.