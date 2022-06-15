Лига наций

Втім, кращим гравцем матчу став захисник суперників.

У четвертому турі Ліги націй збірна України у польському Лодзі не зуміла переграти Ірландію (1:1).

Атакувальний півзахісник "жовто-синіх" Михайло Мудрик став найкращим футболістом у складі команди Петракова, отримавши оцінку 7.3 від авторитетного статистичного порталу WhoScored.

На 0.1 бала менше отримав автор голу у складі збірної України Артем Довбик.

Найкращим ж гравцем матчу за оцінкою порталу став центрбек суперників Нейтан Коллінз, який відзначився забитим м'ячем у наші ворота — 8.6 балів.

Відзначимо, що на Football.ua є відео голів та огляд матчу Україна — Ірландія.