Лига наций

Наставник збірної Англії прокоментував провальний матч у Лізі націй.

Збірна Англії в черговому турі Ліги націй вдома розгромно поступилась Угорщині (0:4).

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт висловився щодо поєдинку, а також захисник своїх футболістів, взявши провину на себе.

"Це був дуже важкий вечір. Мої футболісти були неймовірні — вся провина за такий результат цілком на мені. Ми програли не так багато матчів, але цей — дуже болючий.

Дуже важко визначатись із стартовим складом, адже зараз ми готуємось до чемпіонату світу. Важливо не перекладати провину за поразку на футболістів — це я винен", — наводить слова фахівця The Guardian.

Відзначимо, що наступний матч Англія зіграє проти Італії, в той час як Угорщина зустрінеться із Німеччиною.