Ліга націй

У національній команді не без дебютантів.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вирішив, яких футболістів викликати на найближчі матчі Ліги націй.

У список Саутгейта потрапили 28 футболістів, серед яких один дебютант — форвард Брентфорда Айвен Тоуні.

Воротарі: Гендерсон, Поуп, Рамсдейл.

Захисники: Александер-Арнольд, Чілвелл, Коуді, Даєр, Гуехі, Джеймс, Магуайр, Шоу, Стоунс, Томорі, Тріпп'єр, Вокер.

Півзахисники: Беллінгем, Маунт, Філліпс, Райс, Ворд-Праус.

Нападники: Абрахам, Боуен, Фоден, Гріліш, Кейн, Сака, Стерлінг, Тоуні.

Відзначимо у списку відсутність вінгера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо, воротаря Евертона Джордана Пікфорда та інших.

Збірна Англії у вересні зіграє два матчі у Лізі націй. 23 вересня команда зіграє проти Італії, а 26 числа — проти Німеччини.