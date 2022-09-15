У національній команді не без дебютантів.
Getty Images
15 вересня 2022, 19:26
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вирішив, яких футболістів викликати на найближчі матчі Ліги націй.
У список Саутгейта потрапили 28 футболістів, серед яких один дебютант — форвард Брентфорда Айвен Тоуні.
Воротарі: Гендерсон, Поуп, Рамсдейл.
Захисники: Александер-Арнольд, Чілвелл, Коуді, Даєр, Гуехі, Джеймс, Магуайр, Шоу, Стоунс, Томорі, Тріпп'єр, Вокер.
Півзахисники: Беллінгем, Маунт, Філліпс, Райс, Ворд-Праус.
Нападники: Абрахам, Боуен, Фоден, Гріліш, Кейн, Сака, Стерлінг, Тоуні.
Відзначимо у списку відсутність вінгера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо, воротаря Евертона Джордана Пікфорда та інших.
Збірна Англії у вересні зіграє два матчі у Лізі націй. 23 вересня команда зіграє проти Італії, а 26 числа — проти Німеччини.