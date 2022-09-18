Ліга націй

У сім'ї італійського вінгера сталося нещастя.

Вінгер Торонто Лоренцо Інсіньє не допоможе збірній Італії у найближчих матчах Ліги націй. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, причина відсутності 31-річного італійця – сімейні обставини.

У родині футболіста сталося нещастя — його дружина Дженовеффа Дароне втратила дитину на шостому місяці вагітності. З цієї причини Лоренцо пропустив останні тренування з Торонто.

У вересні Італія проведе два матчі Ліги націй проти Англії (23 вересня) та Угорщини (26 вересня).