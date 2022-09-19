Ліга націй

Захисник не відновився після пошкодження.

Збірна України продовжила підготовку до поєдинку перенесеного матчу першого туру групового етапу Ліги націй проти Шотландії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, Віталій Миколенко пропустив тренування через пошкодження, яке він отримав у матчі проти Вест Гема.

Стверджується, що медичний штаб команди вирішив зберегти Миколенка і не ризикувати його здоров'ям перед важливою грою.

Зазначимо, що раніше через пошкодження в збірну не змогли приїхати Едуард Соболь та Олександр Зінченко.

Матч пройде на стадіоні Хемпден Парк у Глазго. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.