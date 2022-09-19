Збірна України продовжила підготовку до поєдинку перенесеного матчу першого туру групового етапу Ліги націй проти Шотландії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, Віталій Миколенко пропустив тренування через пошкодження, яке він отримав у матчі проти Вест Гема.

Стверджується, що медичний штаб команди вирішив зберегти Миколенка і не ризикувати його здоров'ям перед важливою грою.

Зазначимо, що раніше через пошкодження в збірну не змогли приїхати Едуард Соболь та Олександр Зінченко.

Матч пройде на стадіоні Хемпден Парк у Глазго. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.