Україна

Президент України звернувся до очільника УЄФА.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом УЄФА Александером Чеферіном та попросив його докласти зусиль для звільнення полонених українських спортсменів.

"Провів телефонну розмову з президентом УЄФА Александером Чеферіном. Подякував за солідарність з Україною та принципову позицію, а також за сприяння в перезапуску УПЛ. Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів", — написав Президент у Twitter.

Раніше Зеленський наголосив, що на фронті зараз спостерігається не затишшя, а підготовка до наступного етапу звільнення українських територій.