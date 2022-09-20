Ліга націй

Тренерський штаб змушений був довикликати нових гравців.

Збірна Франції продовжує підготовку до поєдинків групового етапу Ліги націй проти Австрії та Данії.

Як повідомляє Федерація футболу Франції, у складі команди сталося дві зміни через пошкодження.

Стверджується, що замість травмованих Тео Ернандеса та Уго Льоріса виклик отримали Люка Дінь та Албан Ляфон відповідно.

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе відмовився брати участь у фотосесії збірної Франції через розбіжності щодо іміджевих прав.