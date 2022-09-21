Ліга націй

Головний тренер збірної висловився перед грою з Шотландією.

Головний тренер збірної України України Олександр Петраков напередодні матчу проти Шотландії у Лізі націй поспілкувався з пресою.

Він висловився щодо майбутньої гри, кадрової ситуації та погрози з боку рф.

Як це було дивіться на Youtube-каналі Football.ua.

Коментар Олександра Петракова:

Нагадаємо, матч Шотландія — Україна відбудеться 21 вересня о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.