Головний тренер збірної висловився перед грою з Шотландією.
Олександр Петраков, getty images
21 вересня 2022, 00:32
Головний тренер збірної України України Олександр Петраков напередодні матчу проти Шотландії у Лізі націй поспілкувався з пресою.
Він висловився щодо майбутньої гри, кадрової ситуації та погрози з боку рф.
Як це було дивіться на Youtube-каналі Football.ua.
Коментар Олександра Петракова:
Нагадаємо, матч Шотландія — Україна відбудеться 21 вересня о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.